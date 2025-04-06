В Белом доме рассказали о попытках стран договориться об урегулировании пошлин с США

Более 50 государств обратились в администрацию президента США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом в интервью ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе", - подчеркнул он.