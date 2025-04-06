Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Кубок Европы с 7 медалями - ФОТО
Завершился молодежный чемпионат Европы, проходивший в Познани (Польша).
Как передает Day.Az, во второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 2 серебряные медали.
Рамазан Ахмедов, вышедший на татами в весовой категории +100 кг, победил всех своих соперников и завоевал титул чемпиона. Сулейман Шукюров (-81 килограмм) и Тунджай Шамиль (-90 килограмм) завоевали серебряные медали.
Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты Фарид Гараев (-60 килограммов) и Магомед Мусаев (-66 килограммов) завоевали золотые медали, а Нихад Мамишов (-66 килограммов) и Абиль Юсубов (-73 килограмма) - бронзовые.
Таким образом, сборная Азербайджана по дзюдо в составе 7 юношей-призеров завершила Кубок Европы на первом месте среди 23 стран в соревнованиях и на втором месте в общем зачете.
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