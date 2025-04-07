Обвиняемый Давид Бабаян выезжал за границу с армянским паспортом

Обвиняемый Давид Бабаян 7 апреля в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, отвечая на вопрос государственного обвинителя, заявил, что, будучи "министром иностранных дел" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, выезжал за границу как гражданин Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что совершал зарубежные поездки по армянскому паспорту. По его словам, у определенных лиц (имеется в виду "должностных лиц" сепаратистского режима - Ред.) был также дипломатический паспорт.

"Как обычные, так и дипломатические паспорта у нас были армянскими", - подчеркнул он.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.