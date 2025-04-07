Škoda ведет диалог с Азербайджаном о выгодной транспортной модернизации

Škoda ведет диалог с Азербайджаном о транспортной модернизации с минимальными вложениями.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал вице-президент по продажам в Центральной Азии и на Южном Кавказе Škoda Group Роман Соркин в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов" в Университете ADA.

"Сейчас мы реализуем два ключевых проекта: модернизацию Бакинского метрополитена и обновление подвижного состава для пригородного железнодорожного транспорта. Декарбонизация напрямую связана с переходом населения с личных автомобилей на более устойчивые формы транспорта - такие, как пригородные поезда", - сказал он.

Р.Соркин отметил, что Škoda предлагает готовое решение для бакинского метро, которое не требует масштабных вложений в новую инфраструктуру - достаточно эффективно использовать то, что уже есть.

"Наши энергоэффективные решения доказали свою эффективность в странах Балтии, где даже без подключения к сети мы использовали энергию торможения - не для возврата в сеть, а хотя бы для освещения, отопления и других нужд. На аналогичных инфраструктурах метро нам удавалось достигать до 30% экономии энергии благодаря комплексному подходу. Именно такой диалог мы ведём с операторами и компаниями в Азербайджане - чтобы развивать целостный, сбалансированный подход, который позволит экономить ресурсы и избежать ненужных инвестиций в инфраструктуру", - сказал он.