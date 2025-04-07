Финэксперт предупреждает

- Банки не имеют на это права - ВИДЕО

Банки не имеют права запрашивать у граждан конфиденциальную информацию по телефону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил финансовый эксперт Акрам Гасанов.

Он отметил, что если кто-то звонит от имени банка и просит предоставить данные банковской карты, это должно насторожить, так как это может быть мошенничество. Эксперт добавил, что в некоторых случаях злоумышленники могут действовать даже изнутри банковской системы.

А.Гасанов подчеркнул важность финансовой грамотности и настороженности, добавив, что каждый гражданин должен заботиться о своей финансовой безопасности и не поддаваться на обманы мошенников.

В случае подозрительных звонков он советует сразу же обратиться в свой банк или в правоохранительные органы.