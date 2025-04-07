Ракетный удар по Израилю - есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелона на юго-западе Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила медицинская служба "Маген Давид Адом" в соцсети Х (Twitter).

"Врачи и фельдшеры направили мужчину в возрасте 30 лет в больницу Барзилай с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в состоянии легкой степени тяжести, отметили в медслужбе.

Кроме того, врачи оказывают помощь еще нескольким раненым. В "Маген Давид Адом" не уточнили точное число пострадавших. Ранее медслужба написала о сиренах, сработавших на юге страны.