https://news.day.az/world/1742793.html Ракетный удар по Израилю - есть пострадавшие - ВИДЕО Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелона на юго-западе Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила медицинская служба "Маген Давид Адом" в соцсети Х (Twitter).
Ракетный удар по Израилю - есть пострадавшие - ВИДЕО
Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелона на юго-западе Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила медицинская служба "Маген Давид Адом" в соцсети Х (Twitter).
"Врачи и фельдшеры направили мужчину в возрасте 30 лет в больницу Барзилай с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.
Пострадавший находится в состоянии легкой степени тяжести, отметили в медслужбе.
Кроме того, врачи оказывают помощь еще нескольким раненым. В "Маген Давид Адом" не уточнили точное число пострадавших. Ранее медслужба написала о сиренах, сработавших на юге страны.
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