США направили авианосец в сторону Ирана

Американский авианосец USS Carl Vinson вошел в Индийский океан, направляясь в сторону Ирана через Малаккский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на спутниковые данные.

"USS Carl Vinson, первоначально развернутый в западной части Тихого океана, теперь направился в Индийский океан, на пути к USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.