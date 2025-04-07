https://news.day.az/world/1742803.html США направили авианосец в сторону Ирана Американский авианосец USS Carl Vinson вошел в Индийский океан, направляясь в сторону Ирана через Малаккский пролив. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на спутниковые данные.
США направили авианосец в сторону Ирана
Американский авианосец USS Carl Vinson вошел в Индийский океан, направляясь в сторону Ирана через Малаккский пролив.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на спутниковые данные.
"USS Carl Vinson, первоначально развернутый в западной части Тихого океана, теперь направился в Индийский океан, на пути к USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.
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