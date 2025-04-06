Великобритания захотела создать оборонный фонд с европейскими странами

Представители Великобритании, Польши и ряда стран Северной Европы обсуждают возможность создать совместный фонд для финансирования военных нужд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов и чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На прошлой неделе британские официальные лица обсуждали проект с представителями финансовых ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов и Польши. Ключевая идея фонда заключается в том, что участвующие в нем страны смогут совместно закупать вооружение по сниженным ценам и получать льготные кредиты на нужды обороны.

К фонду смогут присоединиться страны, готовые тратить значительные средства на нужды обороны и не обремененные высоким уровнем государственного долга. Такая формулировка исключает участие в нем большинства стран Южной Европы, в том числе Франции, Италии и Испании.