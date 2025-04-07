https://news.day.az/world/1742786.html

«Газель» въехала в подземный переход на одной из станций в Москве - ВИДЕО

Машина сильно повреждена, водитель смог выбраться самостоятельно, но внутри зажат еще один человек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Авария произошла в 6:30 утра, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. На автомобиле установлена летняя резина. Представляем видео: