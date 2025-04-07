«Газель» въехала в подземный переход на одной из станций в Москве

Машина сильно повреждена, водитель смог выбраться самостоятельно, но внутри зажат еще один человек. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Авария произошла в 6:30 утра, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой.

На автомобиле установлена летняя резина.

Представляем видео: