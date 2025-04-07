Саудовская Аравия и США готовят операцию против хуситов

Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии готовится против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а далее вдоль побережья, сказано в заявлении.

По словам журналистов, скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в попытке вернуть порт Ходейда.

Накануне хуситы проинформировали о нанесении ударов по авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря с использованием ракет и дронов. До этого глава США Дональд Трамп рассказал, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли Штатов и не будут представлять угрозу свободе судоходства.