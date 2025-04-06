В Баку призвали международное сообщество к борьбе с минной угрозой

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к международному сообществу в связи с очередным минным инцидентом, в результате которого пострадали дети.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети X.

"В результате очередного взрыва мины, произошедшего сегодня, серьезно пострадали четверо граждан Азербайджана, в том числе дети. С начала войны 2020 года в результате минного загрязнения, оставленного Арменией, погибли или получили ранения 392 человека", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана призвал международное сообщество признать актуальность противоминной деятельности, поддержать усилия Баку по разминированию и привлечь Армению к ответственности за преднамеренное и масштабное минирование.

"Призываем международное сообщество признать неотложность противоминной деятельности, оказать поддержку усилиям Азербайджана в этом направлении и привлечь Армению к ответственности за сознательную и масштабную минную угрозу, ставящую под угрозу жизни мирных жителей и препятствующую процессу послевоенного восстановления", - подчеркнули в МИД.