SOCAR Green ищет пути к более чистому производству в Азербайджане

SOCAR Green ведет переговоры с представителями промышленного сектора в Азербайджане в целях сотрудничества по декарбонизации их деятельности.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов" в университете ADA.

"Ещё одним нашим направлением является поддержка SOCAR в декарбонизации их зданий и сооружений. Мы сотрудничаем и координируем действия с подразделениями SOCAR на всех уровнях - от добычи до переработки и сбыта - чтобы лучше понимать потребности. У нас есть ряд небольших проектов, находящихся на стадии подготовки, которые мы будем реализовывать с целью декарбонизации, в том числе нефтегазовых объектов SOCAR", - сказал он.

Э.Мусаев отметил, что SOCAR Green ведет переговоры с представителями промышленного сектора в Азербайджане, в частности с компаниями полупроизводственного цикла, в целях сотрудничества по декарбонизации их деятельности.

"И, наконец, мы стремимся консолидировать и развивать экспертные знания в этой сфере. Это новое направление, и просто применение технологий - лишь часть задачи. Мы также хотим создать исследовательский или аналитический центр (think tank) в этой области, чтобы будущие поколения могли развивать этот сектор в Азербайджане", - сказал он.