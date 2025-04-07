Европейские чиновники оценили перспективы расширения Южного газового коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

4 апреля в Баку состоялись 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Вопрос расширения Южного газового коридора стал одним из важных тем, которые обсуждались в ходе мероприятия.

В частности, как сказал выступая на заседании Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза.

"И география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня мы уже участвуем в создании газораспределительной сети ряда европейских стран. В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов.

И, конечно, нам нужно подумать о совместных усилиях по расширению существующей системы газопроводов. Южный газовый коридор - это история огромного успеха для всех нас. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран. В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP - три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться. А для этого нам, конечно, понадобится финансирование. И мы подошли к очень важному вопросу, который мы поднимали несколько раз, что международные финансовые институты, те институты, которые решили прекратить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, вероятно, должны пересмотреть свою политику. Особенно принимая во внимание огромные геополитические изменения, свидетелями которых мы все являемся. Потому что без этого любые дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру и даже в добычу будут весьма проблематичны", - заявил глава государства.

Несомненно, страны Европы, которые получают азербайджанский газ и заинтересованы в увеличении их объемов, также страны, которые хотят получить доступ к "голубому" топливу из Азербайджана осознают, что для этого необходимо расширение существующей инфраструктуры.

Так, в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен отметил, что ЕС сотрудничает с партнерскими странами для увеличения поставок газа через Южный газовый коридор.

"Это особенно важно в свете наших усилий по сокращению зависимости от российских энергоресурсов и диверсификации энергоснабжения",- сказал он.

По его словам, ЕС намерен продолжать совместно с Азербайджаном и другими партнёрскими странами развитие двусторонней торговли природным газом через Южный газовый коридор.

"Конечно, это зависит и от коммерческой целесообразности, и от рыночного спроса. Оценка возможностей и согласование коммерческих условий для увеличения объемов газа остаются за участниками рынка, поскольку именно эти договорённости обеспечат инвестиции в расширение пропускной способности газопроводов. Мы добиваемся значительного прогресса в реализации ряда проектов по расширению поставок азербайджанского газа в ЕС, таких как Adriatic Backbone и укрепление энергетических систем Болгарии и Румынии",- отметил Еврокомиссар.

Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан также заявил, что его страна решительно поддерживает расширение Южного газового коридора и его роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

"Молдова стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя связи с альтернативными маршрутами поставок, в том числе через партнерства, реализуемые в рамках ЮГК", - заявил Речан.

А министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа подчеркнул, что для расширения Южного газового коридора в Юго-Восточной Европу и Балканы необходимы конкретные шаги.

"У нас есть все аргументы в пользу процесса расширения Южного газового коридора. Является очевидной потребность в дополнительных объемах и новых поставщиках, особенно для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Учитывая неоспоримый успех этой газовой транспортной инфраструктуры и её особую важность для укрепления энергетической безопасности Европы, конкретные шаги необходимы как никогда в реализации планов расширения Южного газового коридора, с учетом стран Юго-Восточной Европы и Балкан. Это необходимо для обеспечения подключения этих регионов к Южному газовому коридору, особенно учитывая возможность использования инфраструктуры газопроводов в этих странах.

Для того чтобы это стало реальностью, необходимо усиленное сотрудничество между нашими странами, немедленные действия и конкретные шаги в планах расширения Южного газового коридора",- сказал Бурдужа.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Богларка Иллещ, в свою очередь, отметила, что Венгрия всегда поддерживала строительство и расширение мощности Южного газового коридора, который является ключевым проектом не только для самой Венгрии или региона Центральной и Восточной Европы, но и для всей Европы.

"Для нас крайне важно увеличение пропускной способности газовой сети Юго-Восточной Европы. В этой системе существуют узкие места, которые необходимо устранить, а мощности некоторых газопроводов и интерконнекторов требуют увеличения. Чем больше мощность транспортных маршрутов, тем больше у нас шансов получить доступ к новым источникам энергии",- заявила она.

На фоне растущего спроса на устойчивые источники энергоснабжения и необходимости укрепления энергетической безопасности, европейские страны демонстрируют очевидный интерес к увеличению поставок азербайджанского природного газа. Те государства, которые уже получают газ из Азербайджана, стремятся нарастить объемы, а те, кто еще не подключён к Южному газовому коридору, выражают желание получить доступ к этому надежному источнику.

Для реализации этих целей необходимо расширение существующей инфраструктуры Южного газового коридора, который уже зарекомендовал себя как успешный и стратегически важный проект. Однако главный вызов заключается в привлечении инвестиций. Многие международные финансовые институты отказываются от финансирования проектов, связанных с ископаемыми энергоресурсами, делая ставку исключительно на зеленую энергетику.

Тем не менее, нынешняя геополитическая ситуация и потребности рынка требуют прагматичного подхода. Полный энергетический переход невозможен без промежуточных решений. Поэтому крайне важно, чтобы международные финансовые организации пересмотрели свою позицию и продолжили финансирование проектов по транспортировке природного газа, особенно таких как расширение Южного газового коридора.

Как показал опыт реализации самого ЮГК, тесное сотрудничество между Азербайджаном и европейскими странами, дальновидность и стратегическое планирование способны приносить реальные результаты. Сегодня необходима такая же решимость и видение будущего, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы в долгосрочной перспективе.