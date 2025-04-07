Сколько энергии дают ВИЭ в Азербайджане?

Технический потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на мероприятии в Баку на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов".

"А экономический потенциал возобновляемых источников энергии на суше в Азербайджане оценивается в 27 гигаватт",- подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовало мероприятие на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов".