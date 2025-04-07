Трое азербайджанских борцов - в полуфинале чемпионата Европы

Сегодня стартовал чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый день соревнований в Братиславе, столице Словакии, на ковер вышли борцы вольного стиля.

Квалификационные поединки проходят в пяти весовых категориях. В соревнованиях принимают участие пять борцов сборной Азербайджана.

Вольная борьба

57 кг

Ислам Базарганов начал соревнования с четвертьфинала. Он вышел в полуфинал, победив турка Мухаммета Каравуша со счетом 8:1. В шаге от финала Ислам встретится с Начином Мангустом (UWW).

65 кг

В 1/8 финала Али Рагимзаде встретился с бельгийцем Аюбом Мусаевым. Наш борец, одержавший победу со счетом 7:2, вышел в четвертьфинал. В следующем поединке наш спортсмен с полным превосходством (10:0) победил немца Нико Мегерле и вышел в полуфинал. Его очередным соперником станет француз Хамзат Арсамерзоев.

70 кг

Кянан Гейбатов в квалификационном раунде встретился с австрийцем Бенедиктом Хубером. Азербайджанский спортсмен одержал победу с полным преимуществом (10:0) и вышел в четвертьфинал. В четвертьфинальном поединке он победил болгарина Михаила Георгиева со счетом 4:1. В полуфинале Гейбатов встретится с Давидом Баевым (UWW).

79 кг

В квалификационном раунде Орхан Абасов встретился с французом Зелимханом Гаджиевым и проиграл со счетом 5:9.

97 кг

Абубакр Абакаров в отборочном туре встречался с украинцем Василием Совой. Наш спортсмен, одержавший победу с "туше" (9:5), вышел в четвертьфинал. На этом этапе он проиграл венгру Рихарду Веге со счетом 2:5.

Отметим, что поединки континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе "X-Bionic", будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а бои за медали - в 20:00.