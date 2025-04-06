Страны ЕС выступят против пошлин Трампа

Европейский союз (ЕС) в ближайшие дни одобрит первый пакет контрмер на пошлины президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что ограничения на импорт американских товаров будут введены на сумму до 28 миллиардов долларов. Вероятной датой первых голосований по этим контрмерам называют 9 апреля. Также сообщается, что они скорее всего будут приняты и введены с 15 апреля. Издание отмечает, что в ответные тарифы ЕС войдет "все - от зубной нити до бриллиантов". В перечень товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины, войдут древесина, мясо, зерновые культуры, вино, одежда и туалетная бумага.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский союз готовится принять экстренные меры, так как из-за повышенных пошлин США его может накрыть волной дешевых товаров из Азии. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.