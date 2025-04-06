https://news.day.az/world/1742515.html В офисе премьера Израиля анонсировали его встречу с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон на встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В офисе премьера Израиля анонсировали его встречу с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон на встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду (МУС)", - указывается в сообщении.
Гендельман отметил, что Нетаньяху "высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом".
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