В офисе премьера Израиля анонсировали его встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон на встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду (МУС)", - указывается в сообщении.

Гендельман отметил, что Нетаньяху "высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом".