https://news.day.az/world/1742725.html Последние данные о выживших после землетрясения в Таиланде - ВИДЕО Под руинами разрушенного из-за землетрясения здания Управления генерального аудитора больше нет выживших, сообщил мэр Бангкока. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. Он добавил, что устранение завалов может занять от 30 до 60 дней.
Последние данные о выживших после землетрясения в Таиланде - ВИДЕО
Под руинами разрушенного из-за землетрясения здания Управления генерального аудитора больше нет выживших, сообщил мэр Бангкока.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что устранение завалов может занять от 30 до 60 дней.
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