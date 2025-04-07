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Последние данные о выживших после землетрясения в Таиланде - ВИДЕО

Под руинами разрушенного из-за землетрясения здания Управления генерального аудитора больше нет выживших, сообщил мэр Бангкока. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. Он добавил, что устранение завалов может занять от 30 до 60 дней.