В Иране пояснили, о чем будут говорить с США

Иран в ходе переговоров с США не будет обсуждать ничего, кроме своей ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-спикер иранского парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи во время встречи с председатель Консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.

"Решение о ведении непрямых переговоров с США это ответ на травлю со стороны этой страны. С другой стороны в нынешних условиях мы готовы вести переговоры только по ядерной программе и остальное не имеет никакого значения", - приводит слова вице-спикера иранского парламента агентство ISNA. Хаджи Бабаи уточнил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном из-за невыполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также постоянных угроз и санкций.

27 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран воспользовался посредническими услугами Омана для отправки ответа на письмо президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах по иранской ядерной программе. Посол исламской республики в Багдаде Мухаммад Казем ас-Садек указал, что в письме Трамп потребовал от Ирана, чтобы иракские отряды шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") были либо расформированы, либо интегрированы в госсистему Ирака.

30 марта американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками Ирана в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.