MVM Group о импорте электроэнергии из Азербайджана через "зеленый" коридор

Импорт электроэнергии из Азербайджана через "зеленый" коридор может способствовать снижению цен на электричество для Венгрии.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор MVM Group Кароли Матрай в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДА.

"Мы хотели бы передать Азербайджану наш опыт и компетенции. Также мы заинтересованы в участии в секторе возобновляемой энергетики страны, поскольку видим в регионе множество бизнес-возможностей. Что касается проекта "зеленого" коридора, с венгерской точки зрения это крайне важная инициатива", - сказал он.

По его словам, если Венгрии удастся импортировать электроэнергию из Азербайджана через "зеленый" энергетический коридор, цены могут значительно снизиться по сравнению с текущими. В настоящее время, из-за нехватки производственных мощностей, в некоторых случаях цены на электроэнергию остаются высокими.

Матрай отметил, что Венгрия не производит достаточного объёма электроэнергии и зависит от импорта.

"Проект "зеленого" энергетического коридора обеспечит нам доступ к дешевой каспийской электроэнергии, что создаст как экономическую, так и политическую основу для диверсификации поставок. Именно в этом заключается его стратегическая важность для Венгрии", - добавил он.