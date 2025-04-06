https://news.day.az/world/1742637.html Сильные землетрясения могут ударить по этой стране Сейсмологи предупредили о возможности землетрясений в Китае и окружающих его районах. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564. Пострадали 5012 человек.
Сильные землетрясения могут ударить по этой стране
Сейсмологи предупредили о возможности землетрясений в Китае и окружающих его районах.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564. Пострадали 5012 человек.
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