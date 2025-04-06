Сильные землетрясения могут ударить по этой стране

Сейсмологи предупредили о возможности землетрясений в Китае и окружающих его районах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564. Пострадали 5012 человек.