https://news.day.az/world/1742637.html

Сильные землетрясения могут ударить по этой стране

Сейсмологи предупредили о возможности землетрясений в Китае и окружающих его районах. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564. Пострадали 5012 человек.