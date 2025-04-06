Первое монументальное произведение, посвященное национальному танцу - в Шамахы!

Исторический город Шамахы также превращается в центр современного искусства.

Как сообщает Day.Az, в рамках проекта "Public art", который стартовал в Шамахы, в различных общественных местах и парках города устанавливаются современные произведения искусства.

Среди них первое монументальное произведение, посвященное национальному танцу в Азербайджане. Эта композиция расположена на центральной площади города.

До конца апреля в Шамахы также будут установлены новые арт-объекты.

В предстоящем сезоне город встретит гостей с обновленным обликом. Одним из самых ярких нововведений станет создание "Садов Насими" с гигантской статуей Насими.