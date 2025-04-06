https://news.day.az/society/1742592.html Первое монументальное произведение, посвященное национальному танцу - в Шамахы! - ФОТО Исторический город Шамахы также превращается в центр современного искусства. Как сообщает Day.Az, в рамках проекта "Public art", который стартовал в Шамахы, в различных общественных местах и парках города устанавливаются современные произведения искусства.
Первое монументальное произведение, посвященное национальному танцу - в Шамахы! - ФОТО
Исторический город Шамахы также превращается в центр современного искусства.
Как сообщает Day.Az, в рамках проекта "Public art", который стартовал в Шамахы, в различных общественных местах и парках города устанавливаются современные произведения искусства.
Среди них первое монументальное произведение, посвященное национальному танцу в Азербайджане. Эта композиция расположена на центральной площади города.
До конца апреля в Шамахы также будут установлены новые арт-объекты.
В предстоящем сезоне город встретит гостей с обновленным обликом. Одним из самых ярких нововведений станет создание "Садов Насими" с гигантской статуей Насими.
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