https://news.day.az/society/1742529.html Еще одна жертва армянского минного террора В селе Мехдили Джебраильского района Азербайджана произошел взрыв мины, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Еще одна жертва армянского минного террора
В селе Мехдили Джебраильского района Азербайджана произошел взрыв мины, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Инцидент произошел, когда сотрудник агентства Гейдар Али оглу Ханкишиев, 1991 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время выполнения служебных обязанностей.
В результате взрыва Ханкишиеву ампутировали правую ногу в области щиколотки. Пострадавший был немедленно эвакуирован в районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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