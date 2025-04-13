https://news.day.az/world/1744531.html В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки В некоторых регионах Турции за последние три дня зафиксированы сильнейшие за 30 лет заморозки. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в соцсети X заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.
В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки
В некоторых регионах Турции за последние три дня зафиксированы сильнейшие за 30 лет заморозки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в соцсети X заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.
"За последние три дня температура местами опустилась до минус 15 градусов, а в некоторых регионах зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет", - сообщил министр.
Из-за неблагоприятных погодных условий пострадало сельское хозяйство, добавил Юмаклы. При этом, по его словам, Минсельхоз в последние дни оказывал помощь производителям и продолжит их поддерживать.
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