В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки

В некоторых регионах Турции за последние три дня зафиксированы сильнейшие за 30 лет заморозки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в соцсети X заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.

"За последние три дня температура местами опустилась до минус 15 градусов, а в некоторых регионах зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет", - сообщил министр.

Из-за неблагоприятных погодных условий пострадало сельское хозяйство, добавил Юмаклы. При этом, по его словам, Минсельхоз в последние дни оказывал помощь производителям и продолжит их поддерживать.