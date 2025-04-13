В Баку при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор

13 апреля при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в пользование жителей передан благоустроенный двор, охватывающий многоэтажные здания в жилом массиве Ени Ясамал города Баку. В зданиях проживают в общей сложности свыше 1400 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия Лейла Алиева вместе с волонтерами IDEA приняла участие в акции по посадке деревьев. Юным жильцам были вручены подарки.

В очередном реконструированном дворе, как и на других территориях, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", был учтен фактор удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, в целях эффективной организации досуга молодежи и повышения их интереса к спорту на территории предусмотрены футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детская игровая площадка. Также во дворе имеются беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Кроме того, установлены новые осветительные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт, кровля и линии электропередач.

Наряду с восстановлением уже имеющихся во дворе зеленых насаждений, высажены 170 различных видов деревьев, более 3100 сезонных цветов и кустарников, сформированы зеленые зоны. Для предотвращения загрязнения воздуха вокруг дворов созданы зеленые заборы путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.

Следует отметить, что проект "Наш двор" реализуется с 2017 года по инициативе основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - экологическая чистота и благоустройство дворов на территории столицы, восстановление зеленых насаждений, создание возможностей для содержательного досуга, а также безопасных и комфортных условий для жителей. На сегодняшний день в рамках проекта благоустроено 157 жилых дворов, которые переданы в пользование жителей.

Отметим, что IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями и заявками на благоустройство и реконструкцию дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию 1113 Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты ([email protected]).