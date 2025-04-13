Google готовит новое развлечение с ИИ

Корпорация Google разрабатывает новую функцию для своей клавиатуры Gboard: генератор мемов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Инструмент получил название Meme Studio и, судя по первым отзывам, результаты его работы оставляют желать лучшего.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.

Обозреватель издания Камила Войцеховски одной из первых смогла протестировала бета-версию генератора и поделилась своими негативными впечатлениями. По ее словам, Meme Studio предлагает случайные и часто неуместные изображения, сопровождая их подписями, которые также не всегда соответствуют контексту. Более того, фильтры системы блокируют даже безобидные запросы.

Функция Meme Studio предлагает два режима работы. Первый позволяет пользователю выбрать изображение из предложенной библиотеки или загрузить собственное, а затем добавить текстовую подпись. Второй режим полностью автоматизирован, и мем создается искусственным интеллектом самостоятельно. Редактор мемов достаточно базовый: пользователь может перемещать, масштабировать и вращать текст, но не имеет возможности изменить шрифт или цвет текста. Созданным мемом можно поделиться непосредственно из Gboard или сохранить его в галерею.

Войцеховски отмечает, что качество генерируемых мемов весьма низкое. Подписи часто выглядят оторванными от изображений, выбор картинок кажется произвольным, а ограничения фильтров излишне строгими. Журналист подчеркивает, что мемы - это динамичный жанр, постоянно эволюционирующий и часто использующий мета-иронию. В текущем виде Meme Studio кажется ограниченным и вряд ли завоюет популярность у пользователей.