https://news.day.az/world/1744519.html В США временно отменили часть пошлин на некоторые товары Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу ABC News заявил, что администрация президента Дональда Трампа временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки бытовой электроники. "Все эти товары попадут в категорию полупроводников, и для них будут установлены специальные тарифы", - сказал он.
В США временно отменили часть пошлин на некоторые товары
Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу ABC News заявил, что администрация президента Дональда Трампа временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки бытовой электроники.
"Все эти товары попадут в категорию полупроводников, и для них будут установлены специальные тарифы", - сказал он.
По его словам, пошлины могут вернуться на них "через месяц или два".
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