В США временно отменили часть пошлин на некоторые товары

Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу ABC News заявил, что администрация президента Дональда Трампа временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки бытовой электроники.

"Все эти товары попадут в категорию полупроводников, и для них будут установлены специальные тарифы", - сказал он.

По его словам, пошлины могут вернуться на них "через месяц или два".