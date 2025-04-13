"Это мафия!"

Группа скандально известных бизнесменов пользуются привилегиями, базирующейся в Париже Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), чтобы обеспечить себе дипломатическую неприкосновенность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье французского издания Actu.fr, где сообщается о том, что ЮНЕСКО всё больше становится инструментом торговли влиянием.

"22 марта, около 10 утра, в аэропорту Ле Бурже (департамент Сен-Сен-Дени), таможенники обратили внимание на частный самолет, готовящийся к вылету в Великобританию. Проверка выявила у пассажиров данного частного самолета крупные суммы денег. Один из них представился делегатом ЮНЕСКО.

Такие делегации от малых островных государств Карибского бассейна и Тихого океана - Сент-Люсии, Доминики, Сент-Винсента и Гренадин, Науру, Тувалу - давно вызывают подозрения. Формально - это постоянные представители при ЮНЕСКО. Фактически - это прикрытие для незаконной деятельности", - говорится в статье.

Издание отмечает, что ярким примером этого является миллиардер сирийского происхождения Уале Саид, который проживает в роскошной квартире в Париже.

"Он прибыл во Францию чартерным рейсом и официально числится "делегатом от Сент-Винсента и Гренадин". Его имя давно известно французским спецслужбам. Саид, по данным источников, поддерживает связи с кланом Асада. Некоторые из этих людей числятся в списках уже много лет. Это своего рода мафия", - говорится в статье.

Как подчеркивается в статье, эти "делегаты" фигурируют в одной из крупнейших сделок по продаже оружия в истории Великобритании на сумму около 60 миллиардов фунтов стерлингов.

"Скандал сопровождался обвинениями в коррупции. Ливан также фигурирует в расследовании. Перевозка наличных в дипломатических чемоданах - обычная практика. Деньги оформляются например как "деловые ужины". Страны-участницы схемы зачастую исключены из нормальной финансовой системы, что позволяет им действовать вне стандартных правил.

Уале Саид утверждает, что он всего лишь предприниматель, защищающий свои инвестиции. Благодаря дипломатическому статусу он свободно передвигается, несмотря на действующие международные ордера на арест, выданные ещё с 2008 года. Ему также предъявлены обвинения в использовании поддельного дипломатического паспорта", - говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает, что бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш назначил своего сына постоянным представителем при ЮНЕСКО, несмотря на полное отсутствие дипломатического опыта, что вызвало возмущение даже среди самих сотрудников организации.

"ЮНЕСКО всё чаще становится инструментом торговли влиянием. Некоторые государства, в том числе Китай, используют формальные назначения делегатов как способ политического давления. Так, австралийская делегация жаловалась, что именно эти "карманные" представители блокировали голосования на заседаниях, посвящённых, в частности, правам женщин", - заключается в материале.