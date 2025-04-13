В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Амасья в воскресенье, 13 апреля, произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 17:43 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Ташова, а очаг залегал на глубине более 6 км.

Землетрясение ощутили также жители прилегающих провинций Орду, Сивас, Токат и Самсун.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о мониторинге населенных пунктов Амасьи на предмет ущерба.

В свою очередь губернатор провинции Ондер Бакан рассказал об отсутствии данных о пострадавших.

Ранее в воскресенье серия толчков была зафиксирована в приграничной с Ираном восточной турецкой провинции Ван.