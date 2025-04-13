В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Амасья в воскресенье, 13 апреля, произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 17:43 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Ташова, а очаг залегал на глубине более 6 км.
Землетрясение ощутили также жители прилегающих провинций Орду, Сивас, Токат и Самсун.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о мониторинге населенных пунктов Амасьи на предмет ущерба.
В свою очередь губернатор провинции Ондер Бакан рассказал об отсутствии данных о пострадавших.
Ранее в воскресенье серия толчков была зафиксирована в приграничной с Ираном восточной турецкой провинции Ван.
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