Сколько еще в Азербайджане продержится нестабильная погода?

В некоторых регионах Азербайджана в ночные часы с 14 на 15 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на большей части территории страны пройдут обильные дожди, а к 16 апреля осадки приобретут ливневый характер.

Прогноз указывает на вероятность гроз и выпадения града, особенно в отдельных районах. В горных зонах страны не исключено выпадение снега. Из-за интенсивных дождей существует риск образования селевых потоков и кратковременных паводков в руслах горных рек.

На 15 и 16 апреля прогнозируется усиление западного ветра - скорость достигнет 15-20 м/с, в отдельных местах порывы будут усиливаться до 25-30 м/с.

Что касается столицы и Абшеронского полуострова, то здесь в ночь с 14 на 15 апреля ожидаются кратковременные дожди, а в течение следующих двух суток - сильные ливни. Северо-западный ветер будет дуть с вечера 14 апреля до конца дня 17 апреля, временами его скорость составит 25-30 м/с.

Нестабильная погода с дождями, ветром и резкими изменениями температуры сохранится в Азербайджане, по предварительным данным, до 17 апреля включительно.