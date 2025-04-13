Азербайджанские борцы завоевали золото на Чемпионате Европы

В Братиславе (Словакия) завершается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нихат Мамедли (60 кг) в финальном поединке одержал победу над Георги Тибиловым (Сербия). Для Мамедли это второе золото первенства континета.

В свою очередь Хасрат Джафаров также завоевал золото победив в финале Абу- Муслима Амаева ( Болгария) со счетом 7:1.

Джафаров становится трехкратным чемпионом Европы.

Чемпионат Европы - Греко-римская борьба

60 кг, финал

Нихат Мамедли в финальном поединке одержал победу над Георги Тибиловым (Сербия) со счетом 7:3

67 кг, финал

Хасрет Джафаров в финале одержал победу над Абу-Муслимом Амаевым (Болгария) со счетом 7:1.

72 кг

В утешительном турнире за бронзовую медаль Ульви Ганизаде одержал победу над российским борцом армянского происхождения Аленом Мирзояном (UWW) со счетом 3:1.

82 кг, финал

Гурбан Гурбанов - Эрик Сильвасси (Венгрия)