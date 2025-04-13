Азербайджанские борцы завоевали золото на Чемпионате Европы
В Братиславе (Словакия) завершается чемпионат Европы по борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Нихат Мамедли (60 кг) в финальном поединке одержал победу над Георги Тибиловым (Сербия). Для Мамедли это второе золото первенства континета.
В свою очередь Хасрат Джафаров также завоевал золото победив в финале Абу- Муслима Амаева ( Болгария) со счетом 7:1.
Джафаров становится трехкратным чемпионом Европы.
Чемпионат Европы - Греко-римская борьба
60 кг, финал
Нихат Мамедли в финальном поединке одержал победу над Георги Тибиловым (Сербия) со счетом 7:3
67 кг, финал
Хасрет Джафаров в финале одержал победу над Абу-Муслимом Амаевым (Болгария) со счетом 7:1.
72 кг
В утешительном турнире за бронзовую медаль Ульви Ганизаде одержал победу над российским борцом армянского происхождения Аленом Мирзояном (UWW) со счетом 3:1.
82 кг, финал
Гурбан Гурбанов - Эрик Сильвасси (Венгрия)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре