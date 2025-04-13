Азербайджанские яхтсмены выступят на международной "Пасхальной регате 2025" в Словении

Яхтсмены, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях "Пасхальная регата 2025", определены.

Об этом сообщили Day.Az в Федерации парусного спорта Азербайджана.

Соревнования пройдут с 16 по 20 апреля в словенском городе Изола.

Страну на турнире представят Эмель Мамедли, Кямал Баширли, Фуркан Мустафаев, Амелия Алиева, Ягмур Гасанлы и Амира Байрамова. Спортсмены выступят под руководством главы команды Бурджу Алгона Джорджианни и тренера Панайотиса Пападакиса.