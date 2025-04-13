https://news.day.az/sport/1744530.html Азербайджанские яхтсмены выступят на международной "Пасхальной регате 2025" в Словении Яхтсмены, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях "Пасхальная регата 2025", определены. Об этом сообщили Day.Az в Федерации парусного спорта Азербайджана. Соревнования пройдут с 16 по 20 апреля в словенском городе Изола.
Азербайджанские яхтсмены выступят на международной "Пасхальной регате 2025" в Словении
Яхтсмены, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях "Пасхальная регата 2025", определены.
Об этом сообщили Day.Az в Федерации парусного спорта Азербайджана.
Соревнования пройдут с 16 по 20 апреля в словенском городе Изола.
Страну на турнире представят Эмель Мамедли, Кямал Баширли, Фуркан Мустафаев, Амелия Алиева, Ягмур Гасанлы и Амира Байрамова. Спортсмены выступят под руководством главы команды Бурджу Алгона Джорджианни и тренера Панайотиса Пападакиса.
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