Трамп пошутил над Байденом

Президент США Дональд Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Джо Байденом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео опубликовано в X.

"В отличие от Байдена, я всегда доступен. Думаете, Байден стал бы давать интервью в два часа ночи?" - пошутил политик, общаясь с журналистами поздно ночью.

Следом он пошутил, что экс-лидер Соединенных Штатов не стал бы общаться с прессой и в 9 часов утра.