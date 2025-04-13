https://news.day.az/world/1744529.html Трамп пошутил над Байденом Президент США Дональд Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Джо Байденом. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео опубликовано в X. "В отличие от Байдена, я всегда доступен.
Трамп пошутил над Байденом
Президент США Дональд Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Джо Байденом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео опубликовано в X.
"В отличие от Байдена, я всегда доступен. Думаете, Байден стал бы давать интервью в два часа ночи?" - пошутил политик, общаясь с журналистами поздно ночью.
Следом он пошутил, что экс-лидер Соединенных Штатов не стал бы общаться с прессой и в 9 часов утра.
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