Некоторые улицы Баку останутся без газа

В ряде кварталов Низаминского района Баку временно отключат газоснабжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", причиной ограничений стала необходимость проведения ремонтных работ.

Уточняется, что на улице Бекира Чобанзаде обнаружена утечка на подземном газопроводе среднего давления. В связи с этим, начиная с 10:00 утра 14 апреля, подача газа будет временно приостановлена.

На время устранения неисправности без газоснабжения останутся жилые дома и объекты, расположенные на улицах Ахмеда Манафова, Камрана Балакишиева, Бекира Чобанзаде, Мамеда Аббасова, Узбекистан, Ахмеда Гаджиева и Азиза Велиева.

Работы будут проводиться в кратчайшие сроки, после чего газоснабжение планируется восстановить.