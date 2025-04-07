Инклюзивность требует гендерного паритета и культуры равенства во всех сферах

Инклюзивность невозможна без гендерного паритета и культуры равенства во всех сферах. Об этом заявила вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, выступая на Форуме женщин-парламентариев в рамках 150-й Ассамблеи IPU, которая проходит в Ташкенте. Отметим, что азербайджанскую делегацию на Ассамблее возглавляет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

В своем выступлении С.Микаилова, представляющая Группу по вопросам гендерного партнёрства Межпарламентского союза, поделилась результатами мониторинга состава делегаций на текущей Ассамблее. По её словам, 37,3% зарегистрированных делегатов - женщины. Это лучший показатель за последние пять Ассамблей, но он все еще ниже рекордных 39%, зафиксированных в 2021 году в Мадриде и в 2022 году в Нуса-Дуа. В то же время, полностью мужские делегации остаются проблемой: на нынешней Ассамблее их семь. Количество женских делегаций остаётся стабильным - три делегации заявлены как полностью женские.

С. Микаилова также отметила позитивные изменения в реализации политики IPU по борьбе с домогательствами. "Мы приветствуем усилия по повышению осведомлённости об этой проблеме и созданию безопасной среды для всех участников мероприятий IPU. На следующей Ассамблее в октябре 2025 года в Женеве будет предложено пройти специальный тренинг по предотвращению домогательств - это ещё один шаг к тому, чтобы тема безопасности и равных прав стала частью общей культуры организации", - подчеркнула она.

Кроме того, Группа по вопросам гендерного партнёрства выступила с инициативой включить в соглашения с принимающими странами обязательный пункт о безусловном соблюдении политики IPU по борьбе с домогательствами. Также особое внимание было уделено странам, где доля женщин-депутатов в парламентах не превышает 10%. "Гендерный паритет - это не просто статистика, а важный показатель зрелости демократии. Без равноправного участия женщин невозможно построить по-настоящему инклюзивное общество", - отметила Микаилова.

Напомним, что 150-я Ассамблея Межпарламентского союза проходит с 5 по 9 апреля 2025 года в Ташкенте. В рамках мероприятия организованы заседания всех уставных органов IPU, в том числе Руководящего совета, постоянных комитетов, а также Форума женщин-парламентариев и Форума молодых депутатов. Центральной темой общих дебатов стала роль парламентов в содействии социальному развитию и обеспечению справедливости, что делает эту Ассамблею важной площадкой для международного диалога и сотрудничества.