В Баку задержан мотоциклист под наркотиками

В Баку был арестован мотоциклист, совершавший хулиганские действия под воздействием наркотиков.

Как сообщает Day.Az, в Баку был задержан водитель мотоцикла марки "Honda" с государственным номером 99-D-401, Джейхун Мустафаев, за систематическое нарушение правил дорожного движения и создание реальной угрозы здоровью других участников движения на территории города.

При проверке документов действия водителя вызвали подозрения, и ему была обеспечена медицинская экспертиза. В ходе обследования было установлено, что Джейхун Мустафаев принимал наркотические вещества.

В отношении водителя был составлен административный протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях, и дело было направлено в суд. По решению суда водитель был лишён прав на управление транспортным средством на срок 1 год и приговорён к 1 месяцу административного ареста.