Венгрия намерена использовать опыт Азербайджана в строительстве электростанций

Венгрия заинтересована в применении опыта Азербайджана в строительстве электростанций.

Об этом в интервью Trend заявил соучредитель венгерского "Центра "зеленой" политики" Тибор Шкафхосер, передает Day.Az.

Он напомнил, что принимал участие в конференции COP29, прошедшей в Баку в прошлом году, и отметил, что получил значительный опыт в международных переговорах по вопросам "зеленой" энергии.

Шкафхосер подчеркнул потенциал Азербайджана в области возобновляемых источников энергии и возможности для взаимного сотрудничества: "Азербайджан является одной из лидирующих стран по потенциалу зеленой энергии и снижению использования ископаемых видов топлива, обладая большими возможностями для сотрудничества в этой области".

Он добавил, что Венгрия рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в экспорте возобновляемой энергии, включая проекты по подводным кабелям. "Мы видим огромный потенциал для совместной работы, особенно учитывая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Более тесное сотрудничество с Азербайджаном принесло бы значительные выгоды для нашего региона", - отметил Шкафхосер.

Кроме того, он выразил интерес к сотрудничеству в сфере водохранилищ: "Азербайджан имеет большой опыт в строительстве и эксплуатации гидроактивных электростанций. Мы планируем воспользоваться этим опытом в Венгрии".