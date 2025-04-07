Министр дорог и городского развития Ирана едет в Баку

Сегодня министр дорог и городского развития Ирана и иранский сопредседатель Совместной иранско-азербайджанской экономической комиссии Фарзана Садиг прибудет в Азербайджан с трёхдневным визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местным СМИ советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо.

По его словам, визит иранского министра в Азербайджан состоится по приглашению заместителя премьер-министра Азербайджана и азербайджанского сопредседателя совместной азербайджано-иранской межгосударственной комиссии Шахина Мустафаева.

Министра будут сопровождать представители различных государственных структур Ирана. В ходе визита запланированы переговоры в рамках предстоящего визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

В рамках визита стороны изучат текущее состояние совместных проектов в сферах транспорта, таможни, водных ресурсов, энергетики, нефти и газа, а также преференциальной торговли. Также пройдут обсуждения по устранению возможных барьеров в реализации этих инициатив.

Особое внимание будет уделено знакомству с пограничными проектами двух стран и проработке нового соглашения по вопросам транспортного и приграничного сотрудничества.