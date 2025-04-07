Гимназиада: азербайджанская шпажистка завоевала золотую медаль

Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на Спортивных играх Гимназиады ISF U-15 в Сербии.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, такого успеха добилась наша шпажистка Мирнурай Абасова.

В полуфинале она победила сербку Уну Петкович со счетом 15:11. Абасова также одержала уверенную победу в финале. Наша фехтовальщица победила китаянку Чжу Шиинь - 15:11.

Отметим, что количество наград, завоеванных нашей командой на соревнованиях, возросло до 12. Ранее наша команда завоевала две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.