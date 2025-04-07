В Израиле презентовали новые фильмы азербайджанского режиссера Руфата Асадова

В Израиле прошли презентации двух новых фильмов азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Тропы нашей любви" и "Мой друг Меир", организованные при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе госкомитета.

Презентация фильма "Тропы нашей любви" состоялась в Афуле при поддержке мэрии города. Кинокартина рассказывает историю всепобеждающей любви между ашкеназским евреем азербайджанского происхождения и мусульманкой-азербайджанкой. В фильме также воспевается дружба между народами Израиля и Азербайджана. Главные герои - Михаил и Егяна Сальман, в настоящее время проживают в Израиле и являются активными представителями диаспоры, вносящими значительный вклад в укрепление отношений между двумя народами.

Презентация фильма "Мой друг Меир" прошла в Иерусалиме при поддержке городской библиотеки и Международной ассоциации "Азербайджан - Израиль" (АзИз). Фильм был представлен при содействии мэрии города Кирьят-Бялик и культурного центра Sholumi. В нем рассказывается о горских евреях, проживающих в Азербайджане, об их глубокой любви и преданности родине, о сохранении ими своих традиций и духовных ценностей. Главный герой картины - Меир Манаширов, житель села Мюджюхафтаран в Исмаиллинском районе Азербайджана.

В завершении презентации режиссеру было вручено официальное благодарственное письмо от Культурного центра по охране культурного и исторического наследия горских евреев и мэрии города Кирьят-Бялик.