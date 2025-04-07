Азербайджан и Великобритания обсудили развитие экономического и торгового партнерства

7 апреля состоялась встреча между депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фаризом Исмаилзаде, Туралом Гянджалиевым, Зауром Шукюровым и находящимся с визитом в нашей стране лордом Джоном Маном, представляющим правящую Лейбористскую партию в Палате лордов парламента Великобритании.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в ходе встречи руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Фариз Исмаилзаде поделился мнением о развитии отношений между двумя странами, справедливой позиции Великобритании в вопросах независимости и суверенитета Азербайджана.

В ходе беседы депутаты Турал Гянджалиев и Заур Шукюров говорили об азербайджано-британских межпарламентских связях, перспективах сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Лорд Джон Ман поделился мнением о важности экономического и торгового партнерства, существующего между нашими странами, о наличии широкого потенциала для экономического развития с установлением стабильности в регионе, важности эффективного использования этой среды.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.