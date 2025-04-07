Вилен многоразового использования: алкогольные галлюцинации Габриеляна

Автор: Акпер Гасанов

Панармянский фестиваль по озвучиванию нелепых заявлений продолжается. Очередным участником данного "соревнования" стал недавно сложивший мандат депутата армянского парламента Вилен Габриелян.

Он, говоря спортивным языком, попытался совершить сразу и рывок и толчок, подняв "штангу" очередного "громкого" обещания. В итоге, правда, над потугами Габриеляна остается только смеяться. Это - если со стороны, а тем, перед кем он регулярно демонстрирует нечто подобное, впору закрывать нос - последствия провала портят воздух.

"Буду более активно участвовать в работе Всеармянского союза "Гардман-Ширван-Нахиджеван", - пообещал Вилен в беседе с Factor TV.

Можно было бы проигнорировать смену его пассивной политической ориентации на активную, если бы Габриелян не пообещал имитировать бурную деятельность против Азербайджана. В каком именно направлении он обещает "бороздить просторы Большого Театра"? Их несколько.

"Принятие четкой государственной политики в отношении требований и прав лиц, насильственно перемещенных из Азербайджана в 1988-1992 гг.; -укрепление связей с международной общественностью; -восстановление Азербайджаном всех прав, включая право на возвращение, свыше 500 000 армянских беженцев с территории Азербайджана (1988-1992 гг.)", - обещает Вилен.

Не уверен, что озвучивая эти планы, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Ведь чуть более недели назад он уже "прославился" именно своим состоянием не твердого стояния на ногах. Дело было в Гюмри, в котором правящая в Армении партия "Гражданский диалог" не могла обеспечить своему ставленнику победу в первом туре выборов в Совет старейшин и теперь признает, что скорее всего кресло мэра второго по величине города страны снова займет Вардан Гукасян, который долгие годы уже беспредельничал в городе и является креатурой "карабахского клана".

Вилен Габриелян, посланный в Гюмри усилить позиции правящей партии, в итоге ее опортачил. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он обругал подошедшего к нему журналиста. А позже он вступил в словесную перепалку с журналистами, которые спросили депутата, не собирается ли он извиниться перед их коллегой? Скандал поднялся нешуточный и в итоге Вилен вынужден был сложить депутатский мандат.

Самое интересное, что Габриелян, объявляя о сложении мандата, также сказал, что займется оздоровлением партии "Гражданский договор". Проще говоря, он констатировал, что правящая в Армении партия нуждается в лечении. Мы полностью с ним согласны. Разве что уточним, что лечение это должно быть не только политическим, но и медицинским. И затронуть оно должно все руководство данной партии, которое явно страдает галлюцинациями.

В этой связи замечу, что членство самого Вилена в данной партии было логичным. Он тоже активно галлюцинировал, галлюцинирует и планирует галлюцинировать дальше. Доказательством тому - его речи. Он, по сути, видит свое настоящее и будущее в качестве рупора глупости и лжи. Очевидно же, что нелепо трещать на столь примитивную тему в условиях, когда на территории Азербайджана проживают тысячи этнических армян.

Да, раньше их число было большим. Но покинули Азербайджан они после того, как в советской Армении, в несколько этапов и в разные годы была реализована программа насильственной депортации этнических азербайджанцев. В результате чего, на территории современной Армении совсем не осталось этнических азербайджанцев. О чем регулярно и с успехом напоминает международному сообществу общественная организация "Община Западного Азербайджана".

В Армении часто и приводя нелепые "аргументы" сетуют на ее деятельность. Но реального противодействия ей оказать не в силах. Потому, что требования данной организации аргументированы и логичны. В этих условиях армянской стороне остается прибегать к привычному для них "оружию" - к плагиату. Да, озвученные Виленом требования являются примитивной попыткой свалить все с больной головы на здоровую, банально скопировав обоснованные требования ОЗА.

Рассуждая шире, перед нами один из элементов армянских потуг смыть с себя клеймо преступлений, совершенных против Азербайджана и азербайджанцев, включая оккупацию 20% территории нашей страны, Геноцид в Ходжалы, ракетные обстрелы мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны, поддержку карабахской хунты официальным Ереваном после окончания 44-дневной войны. Достичь желаемой цели у армянской стороны не получится. Какое бы количество бывших и действующих алкоголиков к этому процессу они не привлекали.