https://news.day.az/society/1742761.html Стало известно число лиц в Азербайджане, охваченных активными мерами занятости В январе-марте 2025 года активными мерами занятости в Азербайджане было охвачено 84,7 тысячи человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Стало известно число лиц в Азербайджане, охваченных активными мерами занятости
В январе-марте 2025 года активными мерами занятости в Азербайджане было охвачено 84,7 тысячи человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Из них 27,2 тысячи человек обеспечены подходящей работой, 1195 человек были привлечены к программе самозанятости для создания малых семейных хозяйств, а 1221 безработный прошли курсы профессиональной подготовки.
За указанный период Государственное агентство занятости при министерстве оказало профессиональные услуги 55,1 тысячам человек.
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