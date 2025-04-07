В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках сотрудничества с НАТО
В Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, в рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО проводятся тренинг "Повышение квалификации преподавателей" и семинар на тему "Радиосвязь на английском языке в военно-морской сфере".
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Мероприятия с участием офицерско-преподавательского состава Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений охватывают третий этап модуля "Оценивание в процессе активного обучения".
Цель мероприятий - совершенствование педагогических навыков участников, методов обучения, дальнейшее повышение качества обучения и приведение его в соответствие с международными стандартами.
Мероприятия, проводимые в рамках программы НАТО, продлятся до 11 апреля.
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