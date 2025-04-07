https://news.day.az/politics/1742933.html Министры обороны стран ЕС выступили за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Министры обороны стран ЕС выступили за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.
Министры обороны стран ЕС выступили за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Министры обороны стран ЕС выступили за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в соцсети Х.
"Министры подчеркнули, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе территориальной целостности и суверенитета обоих государств позволит Южному Кавказу стать регионом мира, интеграции и сотрудничества", - говорится в публикации посла.
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