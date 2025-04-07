Министры обороны стран ЕС выступили за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в соцсети Х.

"Министры подчеркнули, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе территориальной целостности и суверенитета обоих государств позволит Южному Кавказу стать регионом мира, интеграции и сотрудничества", - говорится в публикации посла.