Массовая гибель рабочих на иранской шахте

По меньшей мере семь человек погибли из-за отравления газом на угольной шахте, находящейся в провинции Семнан на севере Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, все находящиеся в шахте рабочие были заблокированы в туннеле и погибли из-за отравления газом. Точная причина утечки газа еще не установлена, но внутри могут оставаться еще трое человек.

Как отмечает агентство, трое погибших работников были иностранцами.

Последняя крупная авария на шахте в Иране произошла 21 сентября 2024 года. Тогда в результате взрыва на угледобывающей шахте в иранском городе Табас по меньшей мере 50 человек погибли, 20 получили травмы. По сведениям агентства Tasnim, взрыв произошел из-за выброса метана в одном из туннелей.