Нетаньяху приказал жестко отреагировать на ракетный обстрел из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министру обороны Исраэлю Кацу "дать жесткий ответ" на ракетный обстрел территории страны из сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия премьера.

"[Нетаньяху] приказал дать жесткий ответ", - отметили в канцелярии.

Кроме того, премьер одобрил продолжение интенсивных операций ЦАХАЛ в секторе Газа против движения ХАМАС.

4 апреля сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о начале наземной операции в районе Эш-Шуджаия, расположенном на востоке города Газа, с целью расширения зоны безопасности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская сторона уничтожила множество боевиков и объектов инфраструктуры ХАМАС, включая командно-контрольный центр, который был местом планирования и осуществления атак.

В конце марта Нетаньяху заявил, что Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав. По его словам, лидерам ХАМАС позволят покинуть сектор, а Израиль обеспечит общую безопасность в Газе и реализует план президента США Дональда Трампа, который заключается в программе добровольной эмиграции.