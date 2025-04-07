В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание с участием руководителей хозяйственных и других сфер обслуживания города.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на совещании был поднят и обсужден ряд вопросов, касающихся различных сфер жизни столицы, даны конкретные поручения. Была подчеркнута важность увеличения количества сезонных цветов и цветущих растений в Баку.

Выступивший на встрече глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю сложную геополитическую и экономическую ситуацию в мире, благодаря сбалансированной и продуманной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан не только остается островком стабильности в нестабильном регионе, но и продолжает успешно развиваться. Коснувшись достижений Азербайджана в социальной сфере, мэр рассказал о реализуемых в стране широкомасштабных строительных и реставрационных проектах.

По словам Э.Азизова, Азербайджан сегодня является одной из редких стран на политической карте мира, где реализуются крупные инфраструктурные проекты. Города Агдам, Физули и Джебраил превращаются из руин в прекрасные населенные пункты, а облик городов Шуша и Ханкенди меняется на глазах. Уникальность созданной Президентом Ильхамом Алиевым экономической модели заключается в том, что реализуемые на освобожденных от оккупации территориях крупные многомиллиардные инвестиционные проекты не оказали негативного влияния на общее социально-экономическое развитие страны. Более того, правительство определило приоритетной задачей социальную защиту уязвимых слоев населения, проводится большая работа по улучшению инфраструктуры в столице и самых отдаленных уголках страны.

На встрече Эльдар Азизов предоставил информацию о реализуемых программах по развитию города Баку, обновлению жилого фонда, модернизации общественного транспорта, а также развитию инфраструктуры и закладке новых парков и садов.

Он отметил значение темпов развития Баку и других регионов, что свидетельствует о высокой эффективности социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева и стратегии грамотного распределения государственных ресурсов: "Ни для кого не секрет, что все эти проекты требуют миллиардных инвестиций, и тот факт, что вложение финансовых средств в таких масштабах не оказывает негативного влияния на другие сферы страны, является наглядным свидетельством успешного функционирования экономической модели, реализуемой руководством государства. Напротив, особое внимание уделяется развитию социальной сферы, проводятся широкомасштабные работы по обновлению инфраструктуры как в столице, так и в отдаленных регионах нашей страны".