Ценность Азербайджана для формата 'Соглашений Авраама' определяется его стратегическим положением

Надеемся, что в ближайшее время Азербайджан присоединится к "Соглашениям Авраама".

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, об этом говорится в статье "Геостратегический потенциал Азербайджана и "Соглашения Авраама" Рейчел Авраам, известного политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Дона Грасия, опубликованной в издаваемом в США авторитетном издании "Jewish Press".

В статье отмечается, что добавление геополитических преимуществ Азербайджана к финансовым возможностям Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, подписавших соглашение, и инновационным технологиям Израиля внесет значительный вклад в мир и безопасность в регионе.

Автор подчёркивает, что между Израилем и Азербайджаном осуществляется многоплановое сотрудничество, в Тель-Авиве функционирует посольство страны, и в сложившейся ситуации целесообразно ставить вопрос не как "Должен ли Азербайджан присоединиться к "Соглашениям Авраама"?", а как "Почему Азербайджан до сих пор не присоединился к "Соглашениям Авраама?". Отмечено, что Азербайджану, давнему стратегическому партнеру Израиля, нелогично оставаться вне указанного формата, а расположение страны обусловливает ее геополитическую ценность для "Соглашений Авраама".

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке: https://www.jewishpress.com/blogs/dona-gracia-center/azerbaijans-geo-strategic-potential-and-the-abraham-accords/2025/03/25/