В Париже у здания суда вспыхнул сильный пожар

На северо-западе Парижа, недалеко от здания уголовного трибунала, вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV, возгорание произошло на бульваре Дуомон. По данным пожарной службы, инцидент случился на территории предприятия Syctom, занимающегося сбором и переработкой отходов.

В связи с происшествием была временно перекрыта часть кольцевой автодороги в районе Порт-д'Аньер. Экстренные службы призвали граждан обходить зону происшествия и соблюдать меры предосторожности.

Информацию также подтвердил парижский интернет-ресурс Sortir à Paris.